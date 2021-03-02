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​Потепление пришло в Югру с порывистым ветром

В ХМАО 3 марта ожидается неблагоприятная погода

​Потепление пришло в Югру с порывистым ветром
Фото: pixabay.com

В среду, 3 марта, в Югре ожидается неблагоприятная погода – местами порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Также пройдет снег, отдельные районы накроет метель. Температура ночью -13,-18 °С, местами -23,-28 °С, днем -5,-10 °С, местами -15,-20 °С. В конце рабочей неделе еще немного потеплеет, но осадки и порывистый ветер не исключены.

Ранее специалисты российских метеорологических центров рассказали, что весна в 2021 году скорее всего будет поздней.


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Сегодня в 20:57, просмотров: 225, комментариев: 0
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