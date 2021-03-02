В ХМАО 3 марта ожидается неблагоприятная погода

В среду, 3 марта, в Югре ожидается неблагоприятная погода – местами порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Также пройдет снег, отдельные районы накроет метель. Температура ночью -13,-18 °С, местами -23,-28 °С, днем -5,-10 °С, местами -15,-20 °С. В конце рабочей неделе еще немного потеплеет, но осадки и порывистый ветер не исключены.

Ранее специалисты российских метеорологических центров рассказали, что весна в 2021 году скорее всего будет поздней.