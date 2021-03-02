Две женщины погибли в столкновении Hyundai и Ford в Белоярском районе

Во вторник, 2 марта, в 9.20 утра на трассе в Белоярском районе в ДТП погибли две женщины, еще два человека получили травмы.

Авария случилась на 591 километре автодороги «Югорск-Советский-Верхнеказымский». 30-летний водитель автомобиля Hyundai частично выехал на встречную полосы и столкнулся с Ford Transit, которым управлял 47-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель и пассажир, женщина 1971 года рождения, автомобиля Ford и водитель автомашины Hyundai получили телесные повреждения различной степени тяжести. Две женщины 1974 и 1993 годов рождения, находившиеся на заднем сидении автомобиля легковушки, скончались на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.