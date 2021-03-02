Почти каждое второе преступление в ХМАО связано с онлайн-кражами

В 2020 году от онлайн-мошенников пострадали более семи тысяч жителей Югры. Общий ущерб превысил полмиллиарда рублей. По данным окружной полиции, почти каждое второе преступление, совершенное в регионе, связано с кражами безналичных денежных средств. Для обсуждения профилактики онлайн-мошенничеств 2 марта в Ханты-Мансийске была организована диалоговая площадка. Собравшиеся эксперты среди прочего предложили организовывать челленджи по разоблачению мошенников.

«В Югре дистанционные преступления, связанные с кражами безналичных денежных средств, 2020 году составили 40 процентов от всех преступлений. Рост этого вида преступности – 48 процентов. Среди пострадавших встречаются студенты, банковские служащие, сотрудники органов власти», – рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления МВД России по автономному округу Александр Ерохов.

В мероприятии приняли участие специалисты регионального управления МВД России, прокуратуры, окружного управления федеральной налоговой службы, органов власти, местного самоуправления, кредитно-финансовых учреждений, операторов сотовой связи, журналисты, представители общественных организаций.

«Участники диалоговой площадки приняли решение предложить банковским структурам разработать дополнительные меры защиты клиентов от мошенников, привлекать в информационно-профилактической работе блогеров, использовать современные тенденции и форматы, например, челленджи на тему разоблачения мошенников», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

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