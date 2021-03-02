16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5755   EUR  89,5652  

Новости

Больше новостей
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?
Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
2
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югорские эксперты предложили проводить челленджи по разоблачению онлайн-мошенников

Почти каждое второе преступление в ХМАО связано с онлайн-кражами

​Югорские эксперты предложили проводить челленджи по разоблачению онлайн-мошенников
Фото: 86.мвд.рф

В 2020 году от онлайн-мошенников пострадали более семи тысяч жителей Югры. Общий ущерб превысил полмиллиарда рублей. По данным окружной полиции, почти каждое второе преступление, совершенное в регионе, связано с кражами безналичных денежных средств. Для обсуждения профилактики онлайн-мошенничеств 2 марта в Ханты-Мансийске была организована диалоговая площадка. Собравшиеся эксперты среди прочего предложили организовывать челленджи по разоблачению мошенников.

«В Югре дистанционные преступления, связанные с кражами безналичных денежных средств, 2020 году составили 40 процентов от всех преступлений. Рост этого вида преступности – 48 процентов. Среди пострадавших встречаются студенты, банковские служащие, сотрудники органов власти», – рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления МВД России по автономному округу Александр Ерохов.

В мероприятии приняли участие специалисты регионального управления МВД России, прокуратуры, окружного управления федеральной налоговой службы, органов власти, местного самоуправления, кредитно-финансовых учреждений, операторов сотовой связи, журналисты, представители общественных организаций.

«Участники диалоговой площадки приняли решение предложить банковским структурам разработать дополнительные меры защиты клиентов от мошенников, привлекать в информационно-профилактической работе блогеров, использовать современные тенденции и форматы, например, челленджи на тему разоблачения мошенников», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Читайте также:
Составлен топ-6 самых распространенных схем онлайн-мошенничества


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:00, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Многие говорят, что на выборах главы Сургута депутаты проголосовали по «указке сверху». Ответственно заявляю, что это не так 1062
  2. 36 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 903
  3. ​Дмитрий Попов опроверг слухи об участии в выборах 796
  4. Что подарить на 8 Марта? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 741
  5. Весеннее обострение? Сургутские кондукторы вновь хамят пассажирам 727
  6. ​В центре Сургута убрали вагон, оставшийся после ремонта 715
  7. ​В Югре отменили ковидные ограничения на шум 688
  8. Сургут оказался одним из популярных городов для туристов-одиночек 635
  9. ​Наталья Комарова поговорит с сургутянами онлайн 577
  10. ​«Навальный» не спас жителей Солнечного от сугроба 567
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7712
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7605
  3. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5473
  4. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 5001
  5. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 3942
  6. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3573
  7. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3516
  8. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3497
  9. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3350
  10. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3299
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20389
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13431
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11005
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 10744
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10571
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8867
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8239
  8. ​Спасти от самих себя 7766
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7712
  10. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7605

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика