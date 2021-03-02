Югорчане интересуются, когда заработают детские развлекательные центры

Родителей маленьких югорчан беспокоит вопрос: когда откроются детские игровые центры. «Зачем мы продолжаем держать их закрытыми уже год, если школы и детские сады работают», – озвучила вопрос, поступивший от горожан, губернатор Югры Наталья Комарова во время оперативного штаба.

Глава региона отметила, что это совершенно разные по социальному значению направления деятельности. Если работа образовательных организаций – социально значима для общества, то игровые центры носят только развлекательный характер: «Ограничения работы центров, оказывающих развлекательные услуги, действуют для того, чтобы устранить возникновение рисков распространения инфекции при посещении детьми таких мест». Также Наталья Комарова подчеркнула, что разработать эффективные меры безопасности, которым будут следовать как взрослые, так и дети, очень трудно.