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​В Югре отменили ковидные ограничения на шум

Наталья Комарова отменила дополнительные ограничения на шумные строительные работы

​В Югре отменили ковидные ограничения на шум
Фото: pixabay.com

Дополнительный запрет на шумные строительные, ремонтные и погрузочные работы снят. Теперь в Югре снова можно шуметь согласно требованиям окружного закона о тишине. Такое решение приняла глава региона Наталья Комарова на основании данных, представленных департаментом труда и занятости населения. Согласно этой информации, число людей, работающих удаленно в Югре менее 5% – это около 29 тысяч человек от общего числа занятого населения.

«Учитывая эти данные, обращения граждан автономного округа, принято решение проводить строительные ремонтные работы с повышенной громкостью в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00», – заявила губернатор во время регионального оперштаба.

Напомним, с 24 ноября был введен запрет на ремонтные работы повышенной громкости с 19.00 текущего дня до 14.00 следующих суток. Ограничения действовали в целях создания благоприятных условий для выздоровления больных, учащихся и работающих дистанционно.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 376, комментариев: 0
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