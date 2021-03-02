16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5755   EUR  89,5652  

Новости

Больше новостей
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?
Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
2
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

В марте число вакцинированных от COVID-19 югорчан станет больше количества зараженных

Директор депздрава ХМАО прогнозирует увеличения числа привитых от коронавируса

В марте число вакцинированных от COVID-19 югорчан станет больше количества зараженных
фото: pixabay.com

Число привитых от коронавируса югорчан должно превысить количество заболевших в марте. Об этом сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, его прогноз подтверждают данные, опубликованные местным оперативным штабом.

Так, на сегодняшний день, за весь период пандемии на территории ХМАО зарегистрирована 51 673 случая заражения COVID-19. По состоянию на первое марта первым компонентом привито 40 146 человек, из них 24 766 полностью завершили вакцинацию. За все время в регион удалось отправить 63 тысячи доз вакцины, две третьи из которых использовано.

Записаться на прививку можно на сайте регионального департамента здравоохранения, а также с помощью звонка в регистратуру городской поликлиники, за которой закреплен пациент. Стоит помнить, что вакцинация противопоказана для беременных и кормящих, несовершеннолетних, лиц, перенесших заболевание менее полугода назад, а также тем, кто недавно контактировал с больными.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:32, просмотров: 278, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Кресло удобное»: глава Сургута Андрей Филатов о своем первом рабочем дне 1876
  2. ​В Мегионе арестовали бизнесмена, подозреваемого в даче взятки чиновнику 1071
  3. ​Рособрнадзор подтвердил: СурГУ может вести образовательную деятельность 961
  4. Многие говорят, что на выборах главы Сургута депутаты проголосовали по «указке сверху». Ответственно заявляю, что это не так 957
  5. ​Сургутская филармония вновь открыла двери 865
  6. ​Югра вошла в десятку регионов РФ с самой большой средней зарплатой 821
  7. ​Анатолий Сименяк побывал с рабочей поездкой в Угуте 729
  8. Что подарить на 8 Марта? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 678
  9. 36 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 566
  10. ​В центре Сургута убрали вагон, оставшийся после ремонта 563
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7703
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7589
  3. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5466
  4. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4983
  5. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 3927
  6. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3511
  7. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3487
  8. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3469
  9. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3336
  10. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3286
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20388
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13429
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10968
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 10709
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10567
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8866
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8234
  8. ​Спасти от самих себя 7764
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7703
  10. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7589

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика