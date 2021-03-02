Директор депздрава ХМАО прогнозирует увеличения числа привитых от коронавируса

Число привитых от коронавируса югорчан должно превысить количество заболевших в марте. Об этом сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, его прогноз подтверждают данные, опубликованные местным оперативным штабом.

Так, на сегодняшний день, за весь период пандемии на территории ХМАО зарегистрирована 51 673 случая заражения COVID-19. По состоянию на первое марта первым компонентом привито 40 146 человек, из них 24 766 полностью завершили вакцинацию. За все время в регион удалось отправить 63 тысячи доз вакцины, две третьи из которых использовано.

Записаться на прививку можно на сайте регионального департамента здравоохранения, а также с помощью звонка в регистратуру городской поликлиники, за которой закреплен пациент. Стоит помнить, что вакцинация противопоказана для беременных и кормящих, несовершеннолетних, лиц, перенесших заболевание менее полугода назад, а также тем, кто недавно контактировал с больными.