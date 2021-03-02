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​Кондинец, пытаясь избавиться от одних мошенников, попался на других

Неудачливого акционера обманули на 500 тысяч рублей

​Кондинец, пытаясь избавиться от одних мошенников, попался на других
Фото: pexels.com

Жителя Кондинского района, желавшего вложиться в акции, обманули на более чем 500 тысяч рублей.

Мужчина был официально трудоустроен, но нуждался в дополнительном заработке. На одном из сайтов бесплатных объявлений югорчанин наткнулся на объявление о вложениях в ценные бумаги – заявитель позвонил по телефону, указанному в объявлении. Собеседница на том конце рассказала, что мужчине предстоит работать от двух до четырех часов ежедневно, по свободному графику. Работа дистанционная – через интернет-платформу. Однако для допуска нужен стартовый взнос - 112 долларов.

Мужчина деньги перевел, после чего ему позвонил неизвестный мужчина. Он предложил увеличить взнос, чтобы получить больший доход с торговли. В этот момент инвестор понял, что дело нечисто, и отказался от предложения. Тотчас ему посыпались угрозы заблокировать счет и переход на повышенные тарифы обслуживания. Но к счастью, манипуляции не увенчались успехом. Мужчина решил прекратить торговлю.

Спустя время югорчанину позвонила девушка. Она представилась сотрудницей банка и пообещала помочь закрыть торговый счет. Однако, чтобы очистить кредитную историю для хороших отношений с банками, ему нужно перевести на счет 500 тысяч рублей. Заявитель оформил кредит и отправил всю сумму. Девушка позвонила с радостной новостью – кредитный потенциал повысился, но суммы все еще мало для закрытия торгового счета. Мужчина оформил еще один кредит – в этот раз на 950 тысяч рублей. По счастью, в этот момент банк заблокировал его карту из-за подозрительных действий. Тут-то инвестор и понял, что стал жертвой мошенников.

Следственный отдел ОМВД России по Кондинскому району возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 220, комментариев: 0
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