За весь период пандемии в ХМАО скончалось 752 человека

В Югре накануне скончались четыре пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 752 человека. Информацию об этом сообщили в оперштабе.

Напомним, что за сутки в округе выявили 104 новых случая. Состояние 55 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 140 человек, за весь период пандемии – 49 584 югорчанина.

Больше всего заболевших зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Сургутском районе.