В ХМАО продолжают выявлять случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки 104 человека заразились коронавирусом. За весь период пандемии 51 673 жителей оказались заболевшими. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах региона:
- Сургут – 23;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нижневартовск – 12;
- Кондинский район – 8;
- Югорск – 7;
- Советский район – 6;
- Нефтеюганск – 5;
- Нягань – 5;
- Когалым – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Урай – 4;
- Мегион – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Сургутский район – 2.
«На момент выявления у 80 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 101 случае. По трем контакты уточняются. Состояние 55 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.