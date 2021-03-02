В ХМАО продолжают выявлять случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки 104 человека заразились коронавирусом. За весь период пандемии 51 673 жителей оказались заболевшими. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах региона:

Сургут – 23;

Ханты-Мансийск – 15;

Нижневартовск – 12;

Кондинский район – 8;

Югорск – 7;

Советский район – 6;

Нефтеюганск – 5;

Нягань – 5;

Когалым – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Урай – 4;

Мегион – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Сургутский район – 2.

«На момент выявления у 80 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 101 случае. По трем контакты уточняются. Состояние 55 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.