В Мегионе задержали бизнесмена, который за взятку ввел в эксплуатацию недоделанные дома

В Мегионе задержан бизнесмен, которого подозревают в даче взятки чиновнику. По версии следствия 45-летний предприниматель в 2019 году заплатил 2,2 миллиона рублей сотруднику Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, чтобы узаконить четыре многоквартирных дома.

«С учетом недостоверных заключений, при наличии существенных нарушений, администрацией муниципального образования принято решение о введении строений в эксплуатацию, при том, что часть помещений в указанных домах не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В рамках расследования уголовного дела в офисах строительных кампаний проведены обыски. Предприниматель заключен под стражу.

Летом 2020 года были возбуждены уголовные дела в отношении работника управления архитектуры и градостроительства Мегиона и службы жилищного и строительного надзора округа. Их подозревали в превышении должностных полномочий, получении взятки и служебном подлоге. Следователи полагали, что администрация города приобрела квартиры, не пригодные для проживания.

В середине февраля «Правда УрФО» сообщила, что участники программы по переселению из аварийного жилфонда отказываются переезжать в предложенные мэрией новостройки, потому что людей не устраивает качество жилья. По данным издания, речь идет о многоквартирниках в поселке Высокий, которые возводило ООО «Северстрой» Лечи Арсаева.