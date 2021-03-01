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​В Мегионе арестовали бизнесмена, подозреваемого в даче взятки чиновнику

В Мегионе задержали бизнесмена, который за взятку ввел в эксплуатацию недоделанные дома

​В Мегионе арестовали бизнесмена, подозреваемого в даче взятки чиновнику

В Мегионе задержан бизнесмен, которого подозревают в даче взятки чиновнику. По версии следствия 45-летний предприниматель в 2019 году заплатил 2,2 миллиона рублей сотруднику Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, чтобы узаконить четыре многоквартирных дома.

«С учетом недостоверных заключений, при наличии существенных нарушений, администрацией муниципального образования принято решение о введении строений в эксплуатацию, при том, что часть помещений в указанных домах не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В рамках расследования уголовного дела в офисах строительных кампаний проведены обыски. Предприниматель заключен под стражу.

Летом 2020 года были возбуждены уголовные дела в отношении работника управления архитектуры и градостроительства Мегиона и службы жилищного и строительного надзора округа. Их подозревали в превышении должностных полномочий, получении взятки и служебном подлоге. Следователи полагали, что администрация города приобрела квартиры, не пригодные для проживания.

В середине февраля «Правда УрФО» сообщила, что участники программы по переселению из аварийного жилфонда отказываются переезжать в предложенные мэрией новостройки, потому что людей не устраивает качество жилья. По данным издания, речь идет о многоквартирниках в поселке Высокий, которые возводило ООО «Северстрой» Лечи Арсаева.


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Сегодня в 18:23, просмотров: 231, комментариев: 1
Комментарии:
Марина Пудовкина
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Сегодня в 20:27
А сотрудники службы жилищного и строительного надзора арестованы? А то эти товарищи так работают, что всякие разные мысли на их счёт постоянно возникают.

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