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​Югра вошла в десятку регионов РФ с самой большой средней зарплатой

Аналитики назвали средние зарплаты в ХМАО одними из самых больших в стране

​Югра вошла в десятку регионов РФ с самой большой средней зарплатой
Фото: pixabay.com

Средняя зарплата в Югре составляет 69,7 тысячи рублей при прожиточном минимуме в 20,1 тысячи рублей. С такими показателями регион расположился на десятом месте рейтинга регионов России по величине средней заработной платы.

Результаты исследования «Индекс социального благополучия регионов» Фонда развития гражданского общества по итогам 2020 года публикует издание «Известия». Самую высокую среднюю зарплату в России получают в Магаданской области — 127 тысяч рублей, Чукотском автономном округе — 117 тысяч и на Ямале — 96,6 тысячи. Также в десятке Москва (95 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (81,5 тыс. руб.), Якутия (75,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (65,4 тыс. руб.). На последнем месте в рейтинге благополучия Карелия (44 тыс. руб.) и Башкирия (38,3 тыс. руб.).

Критериями индекса социального благополучия стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины.


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Сегодня в 17:57, просмотров: 228, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 18:06
Средняя температура по больнице так же считается ..
Сергей Б
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Сегодня в 18:32
Если по больнице, то больной скорее мертв, чем жив.
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