Югорчанин перевел 130 тысяч рублей мошенникам, подделавшим документы

Житель Когалыма перевел более 130 тысяч рублей мошенникам, убедившим того в наличии на его имя кредита. В качестве доказательства, преступники прислали ему поддельные документы займа и удостоверения сотрудников банка.

Все началось со звонка некой Ирины Васильевой, которая представилась специалистом одного из известных банков. Она рассказала, что якобы один из ее коллег оформил на имя гражданина потребительский кредит, и для того, чтобы установить виновника преступления, нужно выполнить определенные действия.

Позже мужчине позвонили якобы из окружной полиции – собеседник на том конце провода представился следователем из Ханты-Мансийска, который пообещал, что поможет аннулировать кредит и задержать виновного. Жертва без раздумий, по указу «полицейского», перешла в мобильное приложение (что именно делал испуганный югорчанин, он не запомнил), и после всех манипуляций в нем, получил реальные 490 тысяч рублей.

Полученную сумму необходимо было перевести на «страховые ячейки», чтобы вычислить злоумышленника. Мужчина сделал все по инструкции – снял наличные через банкомат и перечислил по 15 тысяч рублей девятью транзакциями, но в какой-то момент обнаружил, что счета, на которые переводились средства – абонентские номера, а не номера банковских ячеек, как говорил ему «следователь». Однако уже в тот момент в руки злоумышленников попало свыше 130 тысяч рублей, и они перестали отвечать на звонки. Обманутый когалымец обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено, виновные разыскиваются.

Схема перевода на «резервный счет» на пике популярности: siapress.ruписал о том, как сургутянина таким образом убедили перевести около двух миллионов рублей. Звонили с официального номера окружного УМВД. Похожим образом обманули и жительницу Кондинского района, украв у нее два миллиона рублей.