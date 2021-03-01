За сутки в ХМАО выявили два летальных исхода от COVID-19

В Югре накануне скончались два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 748 человек. Информацию об этом сообщили в оперштабе.

Напомним, что за сутки в округе выявили 107 новых случаев. Состояние 64 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день излечились 104 человека, за весь период пандемии – 49 444 югорчанина.

Больше всего заболевших зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Пыть-Яхе.