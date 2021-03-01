В 16 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки 107 человек заболели коронавирусом. За всю пандемию в округе у 51 569 жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 16 муниципалитетам региона:

Сургут – 21;

Нижневартовск – 17;

Ханты-Мансийск – 11;

Нефтеюганский район – 10;

Урай – 7;

Советский район – 6;

Югорск – 6;

Нягань – 5;

Мегион – 5;

Когалым – 4;

Кондинский район – 4;

Нефтеюганск – 3;

Покачи – 3;

Сургутский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Пыть-Ях – 1.



«На момент выявления у 87 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 102 случаях. По пяти контакты уточняются. Состояние 64 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.