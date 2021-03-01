В 16 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки 107 человек заболели коронавирусом. За всю пандемию в округе у 51 569 жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи распределились по 16 муниципалитетам региона:
«На момент выявления у 87 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 102 случаях. По пяти контакты уточняются. Состояние 64 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.