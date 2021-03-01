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107 югорчан заразились COVID-19 за сутки

В 16 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

107 югорчан заразились COVID-19 за сутки
фото: siapress.ru

В Югре за сутки 107 человек заболели коронавирусом. За всю пандемию в округе у 51 569 жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 16 муниципалитетам региона:

  • Сургут – 21;
  • Нижневартовск – 17;
  • Ханты-Мансийск – 11;
  • Нефтеюганский район – 10;
  • Урай – 7;
  • Советский район – 6;
  • Югорск – 6;
  • Нягань – 5;
  • Мегион – 5;
  • Когалым – 4;
  • Кондинский район – 4;
  • Нефтеюганск – 3;
  • Покачи – 3;
  • Сургутский район – 2;
  • Октябрьский район – 2;
  • Пыть-Ях – 1.

    • «На момент выявления у 87 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 102 случаях. По пяти контакты уточняются. Состояние 64 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.


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    Сегодня в 10:30, просмотров: 50, комментариев: 0
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