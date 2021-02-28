В Сургутском районе прокуратура возбудила уголовное дело против спасателя

Спасатель из Сургутского района подозревают в коррупции и мошенничестве. Как оказалось, мужчина заключил контракт с родственником на обслуживание и ремонт техники – это выяснила прокуратура в ходе одной из проверок. Как оказалось, после заключения договора сотрудник экстренных служб распоряжался чужими деньгами, а работы должным образом не выполнялись.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования трудовой договор с должностным лицом расторгнут. Также по факту мошеннических действий органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.