Стоимость фруктов и овощей в ХМАО выросла, а цены на подсолнечное масло и сахар снизились

В Югре по итогам января 2021 года больше всего подорожали овощи и фрукты – цены на эти продукты выросли на пять процентов. Об этом пишет Muksun.FM со ссылкой на сообщение «Тюменьстата».

«Из продуктов питания подорожали плодоовощная продукция на пять процентов, мясо птицы – 2,6%, макароны – 2,1%, творог — 1,5%, крупа и бобовые — 1,3%, рыба и морепродукты — 1,1%», – указано в пресс-релизе.

Отмечается, что менее одного процента в стоимости прибавили кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, масло сливочное, молоко и молочная продукция, а также алкоголь. Подсолнечное масло, как и сахарный песок, подешевели на 2,4% и 1,5% соответственно.