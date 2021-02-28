746 жителей ХМАО умерли от COVID-19 за всю пандемию

Четыре человека в Югре скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 746 человек, проживающих в регионе. Информацию об этом передает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки на территории округа выявили 110 новых случаев заражения. Состояние 62 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 106 человек, за весь период пандемии – 49 340 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Мегионе. Меньше всего – в Лангепасе.