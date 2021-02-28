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За сутки 110 жителей Югры заболели COVID-19

Более 51 тысячи человек в ХМАО оказались заражены коронавирусом за всю пандемию

За сутки 110 жителей Югры заболели COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирусом заразились 110 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился 51 462 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 21;
  • Нижневартовск – 18;
  • Мегион – 9;
  • Ханты-Мансийск – 9;
  • Когалым – 7;
  • Березовский район – 6;
  • Югорск – 6;
  • Урай – 5;
  • Октябрьский район – 4;
  • Советский район – 4;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Нефтеюганск – 2;
  • Нягань – 2;
  • Белоярский район – 2;
  • Кондинский район – 2;
  • Нефтеюганский район – 2;
  • Сургутский район – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Лангепас – 1.

«На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 62 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 262, комментариев: 0
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