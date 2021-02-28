Более 51 тысячи человек в ХМАО оказались заражены коронавирусом за всю пандемию

В Югре за сутки коронавирусом заразились 110 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился 51 462 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 21;
- Нижневартовск – 18;
- Мегион – 9;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Когалым – 7;
- Березовский район – 6;
- Югорск – 6;
- Урай – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Советский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Нягань – 2;
- Белоярский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Сургутский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Лангепас – 1.
«На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 62 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.