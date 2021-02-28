Более 51 тысячи человек в ХМАО оказались заражены коронавирусом за всю пандемию

В Югре за сутки коронавирусом заразились 110 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился 51 462 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 21;

Нижневартовск – 18;

Мегион – 9;

Ханты-Мансийск – 9;

Когалым – 7;

Березовский район – 6;

Югорск – 6;

Урай – 5;

Октябрьский район – 4;

Советский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Нижневартовский район – 3;

Нефтеюганск – 2;

Нягань – 2;

Белоярский район – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Сургутский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Лангепас – 1.

«На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 62 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.