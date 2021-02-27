Синоптики дали прогноз на начало весны в Югре

Аномальные морозы, захватившие Урал, вот-вот отступят. В начале неделе в Югре дневные температуры останутся в пределах -20°С, следует из прогноза, опубликованного на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В понедельник, 1 марта, ночью температура воздуха составит -24,-29 °С, при прояснениях -30,-35 °С, днем -13,-18 °С, по восточной половине -19,-24 °С. Во вторник, 2 марта, ночью -26,-31 °С, по северо-западу -20,-25 °С, днем -12,-17 °С, по северо-западу -6,-11 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, первые дни весны будут ясными и с комфортным морозом -21,-24°С. Со среды значительно потеплеет, в конце недели температура воздуха днем составит -3°С.