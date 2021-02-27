В ХМАО выявлено 119 новых случая коронавируса

К 27 февраля в Югре зарегистрировано 51 352 случая новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 119 случаев. Больше всего заболевших в Сургуте (21), Ханты-Мансийске (13) и Нижневартовске (12).

«На момент выявления у 77 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у семи человек – бессимптомно», - сообщили в оперативном штабе.

Лечение от коронавируса проходят 1 376 человек. Состояние 63 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 742 человека, излечились – 49 234 югорчанина.