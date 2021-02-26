В Югре сотрудники Росгвардии спасли семью от пьяного мужчины

Во время патрулирования сотрудникам Росгвардии в Югорске поступил вызов. В одном из домов на улице Мира мужчина в состоянии алкогольного опьянения размахивал топором, угрожая расправой своей семье. Прибыв на место, правоохранители увидели, что пьяны дебошир действительно пытается изувечить обухом топора молодого человека. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина под действием градуса изувечил своего 21-летнего пасынка и угрожал убийством собственной супруге.

«Мужчина был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа», – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Югре.