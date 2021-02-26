Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки выявили 116 зараженных коронавирусом. За весь период пандемии заболела 51 233 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрировали в 18 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 26;
- Нижневартовск – 16;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Нефтеюганск – 11;
- Когалым – 8;
- Октябрьский район – 6;
- Мегион – 4;
- Советский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 3;
- Урай – 3;
- Югорск – 3;
- Белоярский район – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Нягань – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 113 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 66 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе округа.
Отмечается, что накануне скончалось два пациента с лабораторно подтвержденной болезнью. За сутки излечились 207 человек, за весь период пандемии – 49 053 югорчанина.