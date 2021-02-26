Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки выявили 116 зараженных коронавирусом. За весь период пандемии заболела 51 233 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрировали в 18 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 26;

Нижневартовск – 16;

Ханты-Мансийск – 14;

Нефтеюганск – 11;

Когалым – 8;

Октябрьский район – 6;

Мегион – 4;

Советский район – 4;

Сургутский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 3;

Урай – 3;

Югорск – 3;

Белоярский район – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Нягань – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 113 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 66 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе округа.

Отмечается, что накануне скончалось два пациента с лабораторно подтвержденной болезнью. За сутки излечились 207 человек, за весь период пандемии – 49 053 югорчанина.