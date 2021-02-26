ХМАО входит в топ-10 регионов РФ по размеру ипотечного кредита

В январе 2021 года средний размер ипотечного кредита в Югре достиг 2 971 695 рублей. По сравнению с первым месяцем 2020-го, когда показатель равнялся 2 702 164 рублям, рост составил десять процентов. Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по России средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 13 процентов и достиг рекордных 2,82 миллиона рублей. По размеру жилищного займа Югры входит в десятку регионов РФ. Впереди Москва (5,72 млн руб.), Московская область (4,43 млн руб.), Санкт-Петербург (3,68 млн руб.), Приморский край (3,51 млн руб.), Якутия (3,32 млн руб.), Ленинградская область (3,27 млн руб.) и Хабаровский край (3,08 млн руб.).

Аналитики отмечают, что размер ипотечного кредита превысил «докарантинный» уровень. «Росту данного показателя, в первую очередь, способствовало снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», - объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.