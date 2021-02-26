Новым уполномоченным по правам ребенка в ХМАО стала Людмила Низамова

Экс-начальник управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития Югры Людмила Низамова заняла пост регионального уполномоченного по правам ребенка. Ее кандидатуру рекомендовала губернатор Наталья Комарова и 26 февраля утвердили окружные парламентарии, сообщает пресс-служба думы ХМАО.

Напомним, бывший детский омбудсмен округа Татьяна Моховикова покинула пост, потому что у нее закончился второй срок полномочий. Она защищала права детей с 2009 года. Сегодня Моховикову награждена премией за выдающийся вклад в развитие Югры.

Детский омбудсмен занимается вопросами безопасности, соблюдения прав и интересов детей. В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Югре поступило более 1400 обращений. «Более 80 процентов из них касались социально-экономических прав детей, в том числе оказания медицинской помощи инвалидам, сиротам, детям с орфанными заболеваниями, социального обеспечения несовершеннолетних, предоставления жилья, выплаты алиментов, лишения или ограничения родительских прав и многого другого», - добавили в пресс-службе окружной думы.