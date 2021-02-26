Сайт по поиску работы Superjob узнал самые желанные профессии в Югре

Самые желанные должности в Югре – стоматолог-хирург и врач-гериатр. Эти выводы были сделаны на основе топа, составленного ресурсом Superjob.ru. В список вошли города с населением менее 500 тысяч человек.

В Югре первым в списке идет стоматолог-хирург – за него работодатель готов платить от 200 тысяч рублей и выше. За этой должностью идет врач-гериатр, занимающийся здоровьем престарелых – его труды работодатели оценили в 120-140 тысяч рублей ежемесячно. За этими должностями идут всевозможные Начальники отделов (от 90 до 110 тысяч рублей), Заместители главного врача по медицинской части (так же, от 90 до 110 тысяч) и Управляющие директоры аптек (100 тысяч рублей).

В целом, больше всего в городах России готовы платить программистам, менеджерам и работникам медицинской сферы. При этом «топовые» профессии сильно разнятся в зависимости от города: в Туле на первом месте Автослесарь-механик по ремонту грузовых автомобилей (150 тысяч рублей в месяц); В Калининграде – финансовый директор (200 000 руб./мес.); В Улан-Удэ Начальник отдела реконструкции и строительных работ (от 110 000 до 120 000 руб./мес.).

Сам ресурс, исходя из данных статистики, делает вывод, что наиболее интересные предложения встречаются в сферах производства и строительства для руководителей, ИТР и квалифицированных рабочих. Помимо этого, авторы исследования отмечают обилие вакансий в сфере продаж, привлекательность зарплат и условий работы в IT, а также потребность во врачах и фармацевтах.