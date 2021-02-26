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Регионы «тюменской матрешки» остро нуждаются в дворниках

В Югре, Тюменской области и ЯНАО в два раза выросло число вакансий для уборщиков и дворников

Регионы «тюменской матрешки» остро нуждаются в дворниках
фото: www.gazeta.ru

В «тюменской матрешке» начали чаще искать дворников. По данным аналитической службы hh.ru, с начала 2021 было открыто 210 таких вакансий. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

Отмечается, что чуть менее половины всех вакансий было открыто в Тюмени, однако потребность в таких работниках возникла в компаниях Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя и других городов регионов. Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам и уборщикам в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, находится в районе 29 тысяч – на 5000 больше, чем в прошлом году, но меньше среднего показателя по стране.

«Чаще всего дворников и уборщиков в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость», «Гостиницы, рестораны» и «Услуги для бизнеса». В 75 процентах вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь восемь процентов вакансий предполагают работу по совместительству. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами – прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 66, комментариев: 0
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