В ХМАО выдача займов до зарплаты выросла на 43 процента

В январе 2021 года в Югре выдано 32 517 микрозаймов. Это на 43 процента больше, чем в январе 2020 года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими показателями округ вошел в топ-3 российских регионов с самой серьезной динамикой роста числа выданных займов. Больше только в Ставропольском крае (+60,1%) и Московской области (+49,9%).

«С осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70 процентов», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Всего в России в январе года количество выданных или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 1,88 млн единиц. Это на 23 процента больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года.