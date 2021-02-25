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​Не хватает до зарплаты? Югорчане стали брать почти в 1,5 раза больше микрозаймов

В ХМАО выдача займов до зарплаты выросла на 43 процента

​Не хватает до зарплаты? Югорчане стали брать почти в 1,5 раза больше микрозаймов
Фото: pixabay.com

В январе 2021 года в Югре выдано 32 517 микрозаймов. Это на 43 процента больше, чем в январе 2020 года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими показателями округ вошел в топ-3 российских регионов с самой серьезной динамикой роста числа выданных займов. Больше только в Ставропольском крае (+60,1%) и Московской области (+49,9%).

«С осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70 процентов», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Всего в России в январе года количество выданных или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 1,88 млн единиц. Это на 23 процента больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года.


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Сегодня в 20:46, просмотров: 66, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:08
Интересно, какова доля Сургута в микрозаймах ХМАО? Как это соотносится с 1 местом Сургута в РФ по доступности обеспечения жизни? При такой средней заработной плате аышеобозначенные сомнительные микрофинансовые организации должны исчезнуть из Сургута, как «класс».

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