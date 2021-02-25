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В пожаре на месторождении под Когалымом погиб вахтовик

Под Когалымом на месторождении из-за разлива нефти случился сильный пожар

В пожаре на месторождении под Когалымом погиб вахтовик
фото: К-ИНФОРМ

Под Когалымом на Имилорском месторождении, которое принадлежит компании «Лукойл – Западная Сибирь», произошел сильный пожар, которому поспособствовал разлив нефти. В ходе инцидента скончался один рабочий. По информации югорского телеграм-канала «Обь» погибшим оказался вахтовик из Башкирии, прибывший на объект меньше недели назад.

«На данный момент ничего подробно сказать не можем, однако сведения об инциденте у нас есть. На данный момент проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося», – рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе СК Югры.

Отметим, что подобный инцидент под Когалымом произошел 29 декабря. На Южно-Ягунском месторождении случился пожар, в котором пострадал один нефтяник.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 326, комментариев: 0
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