В Югре завершено расследование двух уголовных дел в отношении рыбаков-браконьеров

Двух браконьеров из Лангепаса осудят за крупный незаконный улов. Злоумышленников взяли с поличным сотрудники транспортной полиции 15 июля 2020 года. Передвигаясь на моторной лодке по протоке «Верхняя Пеньковская» реки Обь, они выловили 37 особей рыбы с помощью 120-метровой сети. Браконьерами оказались два жителя Лангепаса. Рыбалка для них оказалась более, чем удачная: их уловом стали два сибирских осетра, 28 особей стерляди, семь чебаков, окунь и налим. Живую рыбу выпустили обратно в реку. Остальную забрали на экспертизу. Так, нарушителями нанесен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 250 тысяч рублей. В их отношении следственными органами возбуждено два уголовных дела по признакам двойного преступления: вылов краснокнижных ценных пород рыбы с использованием запрещенного орудия для рыбалки – сети. К тому же на момент происшествия еще действовал запрет на вылов стерляди.

В отношении браконьеров следственными органами было возбуждено два уголовных дела: по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд», – сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Уральскому федеральному округу.