Правительство Югры готовит документ по снятию ограничений на выезд групп людей за пределы округа

Югра готовится к отмене ограничений на выезд за пределы региона организованных групп людей. Об этом губернатор Наталья Комарова заявила во время онлайн-заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Руководитель округа в эфире озвучила вопрос, который на данный момент волнует сургутских родителей: «Мы хотели отправить ребенка в туристическую поездку через турфирму в Санкт-Петербурге, но в департаменте нам сказали, что мы не можем этого сделать, так как есть соответствующий приказ».

Действительно, согласно постановлению губернатора от 2 апреля 2020 года выезды за пределы региона разрешены только членам спортивных сборных команд, профессиональных спортклубов, а также отдельных спортсменов для участия в соревнованиях. Однако в данный момент правительство Югры планирует снять запрет, который действует на протяжении почти целого года. «В настоящее время на согласовании соответствующих должностных лиц находится проект документа по снятию ограничений для выезда организованных групп, в том числе детей на отдых, оздоровление, физкультурные, спортивные, культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа», – рассказала Наталья Комарова.