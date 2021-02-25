Ковидом за прошедшую среду заболели 122 жителя ХМАО

Плюс 122 новых случая заболевания коронавирусом: такова статистика оперштаба по Югре за прошедшую среду. Заболевшие выявлены в 21 муниципалитете: в тройке лидеров — крупнейшие города округа: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.
- Сургут – 25;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нижневартовск – 13;
- Нефтеюганский район – 13;
- Югорск – 8;
- Октябрьский район – 7;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Нефтеюганск – 5;
- Радужный – 4;
- Урай – 4;
- Кондинский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Лангепас – 1;
- Мегион – 1;
- Нягань – 1;
- Белоярский район – 1;
- Березовский район – 1;
- Советский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.
Таким образом, общее количество заболевших в Югре на сегодняшний день составляет 51 117 человек, 48 846 из них уже излечились, остальные находятся под наблюдением врачей — кто на самоизоляции, кто в стационаре. Из последних — у 72 пациентов состояние тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.