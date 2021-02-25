Ковидом за прошедшую среду заболели 122 жителя ХМАО

Плюс 122 новых случая заболевания коронавирусом: такова статистика оперштаба по Югре за прошедшую среду. Заболевшие выявлены в 21 муниципалитете: в тройке лидеров — крупнейшие города округа: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.

Сургут – 25;

Ханты-Мансийск – 15;

Нижневартовск – 13;

Нефтеюганский район – 13;

Югорск – 8;

Октябрьский район – 7;

Сургутский район – 6;

Когалым – 5;

Нефтеюганск – 5;

Радужный – 4;

Урай – 4;

Кондинский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Нижневартовский район – 3;

Лангепас – 1;

Мегион – 1;

Нягань – 1;

Белоярский район – 1;

Березовский район – 1;

Советский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.

Таким образом, общее количество заболевших в Югре на сегодняшний день составляет 51 117 человек, 48 846 из них уже излечились, остальные находятся под наблюдением врачей — кто на самоизоляции, кто в стационаре. Из последних — у 72 пациентов состояние тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.