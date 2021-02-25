В Советском на перекрестке столкнулись три машины, один человек погиб

В Советском произошло ДТП с участием трех машин. Вечером на перекрестке ул. Калинина – Советская столкнулись «Чери» под управлением 79-летнего мужчины, «Хендай» под управлением 50-летней женщины и «Лада» под управлением 27-летней девушки. Водитель «Чери» не перенес полученных травм и погиб на месте.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали 3 ДТП. Также сотрудники ГИБДД задержали 4 водителя в пьяном состоянии, двоих пришлось задержать из-за отказа от медицинского освидетельствования. Двоих привлекли к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии уже не впервые. Но чаще всего водителей штрафовали за выезд на «встречку» (восемь нарушителей) и за нарушение требований к перевозке детей (25).