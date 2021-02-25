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​Наталья Комарова открыла театры в Югре

Работа концертных и театральных площадок в ХМАО возобновится 1 марта

​Наталья Комарова открыла театры в Югре
Фото: Е.Швецов

Театры, филармонии, концертные залы откроются в Югре с 1 марта — соответствующее постановление подписала накануне губернатор округа Наталья Комарова. «В соответствии с постановлением губернатора Югры с 1 марта в автономном округе разрешается проведение концертов в закрытых залах, в том числе в филармониях, органных залах. При этом они должны быть заполнены не более чем на 50 процентов с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора», — говорится на сайте правительства региона.

Отметим, что принятие этого решения стало едва ли не молниеносным. Накануне siapress.ru сообщил, что на заседании оперштаба глава окружного департамента культуры Артур Латыпов обратился к губернатору с предложением «рассмотреть возможность возобновления с 1 марта деятельности концертно-театральных организаций, в том числе филармоний и органных залов с заполняемостью зрительного зала не более 50 процентов от общей вместительности».

Ранее — с начала февраля — уже открылись музеи, библиотеки, другие культурные заведения. Некоторые из них за месяц уже успели подготовить программы для посетителей. Так, например, в Сургутском краеведческом музее открылась выставка фотохудожника Александра Заики «Хмара», в «Порту» можно посмотреть работы молодого сургутского художника Даниила Захарова и т.д. Некоторые концертные площадки за долгое время на самоизоляции вышли в онлайн — Сургутская филармония, например, давала концерты в телеэфире. В марте их наконец можно будет посетить.

Кстати, этим же постановлением глава региона оставила в силе режим самоизоляции для жителей региона в почтенном возрасте и беременных — предполагается, что он продлится до 31 марта, после чего будет либо отменен, либо снова продлен.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 303, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
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Сегодня в 09:59
Урррра!!!

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