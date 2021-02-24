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​Пока не подорожали: югорчане стали брать больше автокредитов

Жители Югры за месяц купили в кредит больше тысячи автомобилей

​Пока не подорожали: югорчане стали брать больше автокредитов
Фото: pixabay.com

В январе 2021 года жители Югры взяли 1 065 автокредитов. Это на 3,7 процента больше, чем в январе 2020 года. В России выдача автокредитов выросла на пять процентов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты отмечают, что рост показателя связан со стартом госпрограмм льготного автокредитования, а также с ожиданием роста цен на автомобили.

При этом объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года снизился на 7,4 процента. «Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года. Если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым», - отметил исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.


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Сегодня в 20:56, просмотров: 217, комментариев: 0
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