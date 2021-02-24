В Югре режим самоизоляции для пенсионеров и беременных продлен до 31 марта

В Югре режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и граждан с пониженным иммунитетом продлен до 31 марта. Такое решение озвучено 24 февраля на заседании оперативного штаба региона.

Сегодня эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в округе оценивается как стабильная. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается на протяжении 12 недель. По данным на 24 февраля, от коронавируса лечатся 1 585 человек. Состояние 68 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вакцину от ковида поставили 16 247 югорчан, вакцинация продолжается.