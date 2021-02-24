В правительстве Югры рассказали, когда отменят двухнедельный карантин для вахтовиков социальных стационаров

В Югре стационарные организации социального обслуживания населения работают в условиях карантина. Ранее местный оперштаб сообщал об очагах коронавирусной инфекции в таких местах: их подопечные, попадая в медучреждения по причинам, не связанным с ковидом, возвращались обратно зараженными. В связи с этим департаментом социального развития региона разработаны меры для стабилизации ситуации с коронавирусом в социальных стационарах. В частности, услуги скорой помощи теперь оказывают в специальном изоляторе, после чего проводится дезинфекция и обработка помещения. Если подопечный лично посещал медицинское учреждение, по возвращении он помещается в карантинную зону на две недели. На это время для его обслуживания выделяется отдельный персонал, который не контактирует с другими людьми.

Сейчас в условиях карантина 360 человек работают вахтовым методом. Смена длится 14 дней. При этом перед тем, как приступить к обязанностям, они две недели находятся в обсерваторе. О том, когда появится возможность снятия жестких ограничений для таких вахтовиков, говорили на заседании регионального оперативного штаба. Обязательное условие - вакцинация. «До конца марта мы планируем провакцинировать 735 проживающих в соцучреждениях и 776 социальных работников. После этого можно будет говорить об отмене двухнедельного карантина для вахтовиков и 14-дневной работы в вахте», – заявила директор Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты 38 848 югорчан. Из них 5 903 медицинских работника, 933 социальных работника, 9 671 работник предприятий промышленности, 3 518 работников сферы образования, 7 164 югорчанина 65+, 317 человек, проживающих в учреждениях соцобслуживания, 1 278 – с хроническими заболеваниями и больше 10 тысяч других граждан. Завершили вакцинацию более 16 тысяч югорчан.