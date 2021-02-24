В Югре мужчине вынесен приговор за убийство инвалида

Житель Мегиона получил срок за убийство инвалида. Виновность подсудимого была доказана органами следствия Лангепасского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Югре. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в окружном ведомстве. Согласно материалам дела, 8 июня 2020 года около полуночи преступник поссорился со своим знакомым-инвалидом, который сделал замечание подсудимому. За это тот ударил ножом в шею своего обидчика, отчего пенсионер скончался на месте.

Теперь 35-летний житель Мегиона за совершенное преступление проведет 11 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.