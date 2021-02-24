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​Югорчане стали чуть реже жаловаться на товары и услуги

В Югре снизилось число обращений по защите прав потребителей

​Югорчане стали чуть реже жаловаться на товары и услуги
Фото: pixabay.com

Жители Югры реже стали обращаться за консультацией по вопросам защиты прав потребителей. В 2020 году в органы местного самоуправления округа обратилось на пять процентов меньше югорчан в сравнении с предыдущим годом — 8455 обращений против 8987 в 2019 году.

93 процента обращений были устными. Чаще всего югорчан не устраивало качество розничной торговли (63 процента обращений), бытовые (12 процентов) транспортные (семь процентов), туристские услуги (четыре процента). Менее популярными предметами жалоб стали жилищно-коммунальные услуги (пять процентов), услуги связи (два процента). Больше всего жители региона, судя по всему, довольны медицинскими услугами, общественным питанием, страховыми и банковскими услугами — все они имеют по одному проценту на сферу.

Раздосадованные югорчане обращались за правовой помощью из-за обнаружения недостатков в товаре, качестве и сроке исполнения услуг и работ. Также интересовались граждане вопросами обмена и возврата товаров надлежащего качества, а также порядком расчета стоимости услуг.

Туристов в минувшем году чаще всего интересовали вопросы возврата средств из-за отказов от путешествий из-за коронавирусного локдауна.

Всего в минувшем году югорчане за счет письменных претензий вернули 150 млн. рублей; 87 исков вернули их авторам 6,2 млн. рублей.

90,5 процента споров урегулировали без вмешательства суда, но те, к которым суд привлекался, вернули справедливости на более чем восемь миллионов рублей.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 144, комментариев: 0
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