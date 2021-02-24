Депинформтехнологий Югры проанализировал более 200 сайтов на предмет торговли ковидными справками

В Югре ведется работа по мониторингу сети Интернет. Специалисты департамента информационных технологий Югры ищут сайты с поддельными справками об отсутствии коронавируса. Поводом для этого послужили сообщения от югорчан о предоставлении фиктивных справок в начале 2021 года. На это обратила внимание глава региона Наталья Комарова. Во время заседания оперативного штаба она поручила выявить такие сайты и предпринять меры для приостановки их деятельности.

В результате работы система «Поиск», разработанная Югорским НИИ информационных технологий и Депинформтехнологий Югры, обнаружила на просторах интернета 73 таких электронных ресурса. За это время эксперты успели проверить более 200 сайтов. «Далее информация направляется в Роскомнадзор и правоохранительные органы, которые проводят дополнительную проверку и выносят решение о блокировке сайтов. Уже после этого операторы связи блокируют сайты на территории страны. На сегодняшний день решения о блокировке вынесены уже по 15 сайтам», - рассказал начальник управления развития цифровой инфраструктуры Депинформтехнологий Югры Александр Шадрин.

На протяжении шести лет система «Поиск» отслеживает информацию по терроризму, экстремизму, проституции, детской порнографии и другой запрещённый контент. Сейчас в ее искусственный интеллект заложены новые маркеры для поиска.