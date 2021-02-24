23 февраля сотрудники ГИБДД Югры поймали 12 пьяных водителей

Житель Октябрьского района хорошо погулял на 23 февраля и сел пьяным за руль. Поездка не продлилась долго – на 25 километре автодороги «Игрим – Нижние Нарыкары» нарушитель выехал в кювет, где его и обнаружили сотрудники ГАИ.

«В 21:30 в Октябрьском районе 23-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы. В дальнейшем установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что в этот же день были задержаны 12 водителей с признаками опьянения, три – за отказ от медицинского освидетельствования, два – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.