Два жителя ХМАО скончались от COVID-19 накануне

Два жителя Югры с лабораторно подтвержденным коронавирусом не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 734 человек. Информацию об этом подтвердили в местном оперативном штабе.

Напомним, что 125 новых случаев выявили за сутки в регионе. Состояние 68 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 115 человек, за весь период пандемии – 48 676 югорчан.

Больше всего зараженных в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Покачах, Пыть-Яхе и Урае.