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За сутки 125 югорчан заболели COVID-19

В 19 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки 125 югорчан заболели COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за всю пандемию 50 995 местных жителей оказались заражены. Информацию об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 19 муниципалитетам региона:

  • Сургут – 30;
  • Нижневартовск – 18;
  • Ханты-Мансийск – 14;
  • Сургутский район – 9;
  • Югорск – 7;
  • Октябрьский район – 7;
  • Когалым – 6;
  • Мегион – 4;
  • Нефтеюганск – 4;
  • Кондинский район – 4;
  • Нефтеюганский район – 4;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Ханты-Мансийский район – 4;
  • Советский район – 3;
  • Лангепас – 2;
  • Нягань – 2;
  • Покачи – 1;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Урай – 1.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 125 случаях. Состояние 68 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в югорском оперштабе.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 91, комментариев: 0
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