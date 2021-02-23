В Югре машина скорой помощи столкнулась с микроавтобусом

Накануне в Радужном произошла авария, в которой столкнулись «скорая» и микроавтобус. ДТП случилось на перекрестке в 10 микрорайоне. Сообщается, что водитель скорой помощи выехал на перекресток, когда для него горел красный сигнал светофора. При этом у него был включен проблесковый маячок, однако звуковой сигнал в момент столкновения не работал. Водитель служебного медтранспорта не притормозил и на полной скорости влетел в микроавтобус, который ехал наперерез встречному движению. Позже выяснилось, что за рулем машины с красным крестом был 66-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы. Позже информацию подтвердили в пресс-службе УМВД Радужного, пишет beta.nv86.ru. В его отношении составлены протоколы о нарушении правил дорожного движения.

К слову, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.