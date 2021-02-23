За сутки от коронавируса скончались двое югорчан

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая пациентов с ковидом. Не справились с новой коронавирусной инфекцией пациенты из Сургута и Нефтеюганска. За период пандемии в регионе скончались 732 человека.

Сейчас, по данным оперативного штаба округа, лечение от коронавируса проходят 1577 югорчан. 72 человека находятся в тяжелом состоянии, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К 23 февраля в Югре зарегистрировано 50 870 случаев новой коронавирусной инфекции. Излечились 48 561 пациент.