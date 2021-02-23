В Югре зафиксирован подъем заболеваемости респираторными заболеваниями среди детей

Статистика заболеваний ОРВИ и гриппом не щадит младшую возрастную группу. В Югре на седьмой неделе по сравнению с предыдущими значениями порог превышен у детей от нуля до двух лет на 0,56%, и от трех до шести лет – на 4%. Однако эпидпорог не достигнут. До него остается еще порядка 20%. При этом эпидемиологические показатели превышены среди югорчан 15 лет и старше – на 33,7%. Тем не менее, в этой возрастной категории уже наблюдается спад в сравнении с предыдущей неделей.

«Повышение заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях. Выше среднеокружного уровня заболеваемость в 8-ми муниципальных образованиях: Нефтеюганский р-он, Кондинский р-он, г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Нягань, г. Когалым, г. Покачи, г. Пыть-Ях», – сообщает окружной Роспотребнадзор.

В Югре воспитательный и образовательный процесс на сегодня приостановлен в 17 группах 13 детских садов и 23 классов в 20 школах в 8 муниципалитетах. Сургут среди них не числится. Полностью закрыты на карантин детский сад в Лангепасе и школа в Ханты-Мансийском районе.