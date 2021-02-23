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​Югорчанам предлагают выбрать объекты благоустройства в глубинке на 2022 год

В 2022 году в Югре начнется благоустройство поселений

​Югорчанам предлагают выбрать объекты благоустройства в глубинке на 2022 год
Фото: pixabay.com

Жители Югры могут поучаствовать в голосовании по выбору объектов благоустройства в малонаселенных пунктах. Представленные проекты затрагивают поселения, где проживают менее 20 тысяч человек. Свой выбор можно сделать, зарегистрировавшись на портале «Открытый регион – Югра». Для этого необходимо заполнить данные в личном кабинете и указать свой муниципалитет. Само голосование находится во вкладке «Комфортная Югра».

Отдать свой голос за понравившийся проект можно будет до конца февраля. А с 26 апреля по 30 мая 2021 года на этой платформе стартует голосование по объектам благоустройства в населенных пунктах с числом проживающих более 20 тысяч человек.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 252, комментариев: 0
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