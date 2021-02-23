В Сургутском районе жителей обяжут оплатить счета за мусор после перерасчета

Жителям частных домов поселений Сургутского района позволят оплатить счета за мусор в рассрочку. Такую возможность получат те, кто получил в январе квитанции с перерасчетом за услугу «обращение с ТКО». В такой ситуации около четырех тысяч жители 13 поселений района оказались из-за неверных расчетов нормативов по объему вывоза мусора. «Муниципальные образования приняли нормативы изначально заниженные, по нашим данным. Мы подали в суд на администрации сельских поселений Сургутского района. По решению суда принятые нормативы были отменены. Так, поселения вернулись к прежним нормативам, которые действовали на их территориях», – рассказал заместитель директора по развитию и реализации услуг АО «ЮТЭК – Региональные сети», управляющий «Югра-Экология» Сергей Сигуев.

Соответственно после перерасчета начислений по вывозу мусора суммы несколько выросли. Эту разницу потребителям услуг и позволят оплатить в течение шести месяцев. Также на это время региональный оператор вводит мораторий на пени и штрафы по этой задолженности. Однако по истечении этого времени в случае неуплаты суммы продолжат расти.