Синоптики предупредили югорчан о неблагоприятной погоде 23 февраля

Во вторник, 23 февраля, в Югре ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха по северным и западным районам ночью составит -40,-45 °С, днем -34,-39 °С. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Ранее синоптики сообщили, что до 24 февраля в округе среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15 ºС и более. 25 февраля сильного потепления тоже не ожидается: ночью -29,-34 °С, по северным районам -36,-41 °С, днем -24,-29 °С, по восточным районам -30,-35 °С, по западным районам -18,-23 °С.

По данным сервиса Gismeteo, в Сургуте потепления стоит ждать к следующим выходным. Днем в субботу, 27 февраля, температура воздуха составит -21°С, в воскресенье, 28 февраля, -17 °С.