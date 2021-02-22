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​В День защитника Отечества в Югре будет аномально холодно

Синоптики предупредили югорчан о неблагоприятной погоде 23 февраля

​В День защитника Отечества в Югре будет аномально холодно
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Во вторник, 23 февраля, в Югре ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха по северным и западным районам ночью составит -40,-45 °С, днем -34,-39 °С. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Ранее синоптики сообщили, что до 24 февраля в округе среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15 ºС и более. 25 февраля сильного потепления тоже не ожидается: ночью -29,-34 °С, по северным районам -36,-41 °С, днем -24,-29 °С, по восточным районам -30,-35 °С, по западным районам -18,-23 °С.

По данным сервиса Gismeteo, в Сургуте потепления стоит ждать к следующим выходным. Днем в субботу, 27 февраля, температура воздуха составит -21°С, в воскресенье, 28 февраля, -17 °С.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 433, комментариев: 0
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