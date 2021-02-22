В учреждении культуры Югорска во время празднования Дня защитника отечества убит человек

Вечером в субботу, 20 февраля, в одном из учреждений культуры Югорска произошло убийство. Преступление совершено во время корпоратива, посвященного 23 февраля. Погиб сотрудник учреждения.

«После корпоративного мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества, между обвиняемым и хозяйственным работником учреждения произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее 2 ударов ножом в область шеи 54-летнему мужчине, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

38-летний местный житель, обвиняемый в убийстве, задержан. Следователем направлено в суд ходатайство о его заключении под стражу.