Пациенты с коронавирусом скончались в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано три летальных случая в ковид-госпиталях. Пациенты умерли в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

За весь период пандемии в Югре от коронавируса скончались 730 человек, за минувшую неделю – 23 человека.

По данным оперативного штаба региона, всего в Югре зарегистрировано 50 742 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 48 430 югорчан. Суточный прирост заболевших – 131, выздоровевших – 140.

Сейчас лечение проходят 1 582 жителя региона. 72 из них в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.