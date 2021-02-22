16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9833   EUR  89,6604  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​За неделю от коронавируса в Югре скончались 23 человека

Пациенты с коронавирусом скончались в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске

​За неделю от коронавируса в Югре скончались 23 человека
Фото: dzhmao.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано три летальных случая в ковид-госпиталях. Пациенты умерли в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

За весь период пандемии в Югре от коронавируса скончались 730 человек, за минувшую неделю – 23 человека.

По данным оперативного штаба региона, всего в Югре зарегистрировано 50 742 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 48 430 югорчан. Суточный прирост заболевших – 131, выздоровевших – 140.

Сейчас лечение проходят 1 582 жителя региона. 72 из них в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:39, просмотров: 284, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 3911
  2. Сургутяне жалуются на соседа, который кормит голубей на подоконнике 1592
  3. В Югре будут допускать посетителей к осужденным, но при соблюдении особых мер 1100
  4. За 2020 год югорские добровольцы нашли и спасли 17 человек 939
  5. ​Сильная или слабая Россия 905
  6. ​Скандальный урок с ОМОНом в нижневартовской школе – это банальная профориентация. Ребятам показали, где можно работать 704
  7. ​Студенты нижневартовского вуза рассказали, что их привлекают к политическому пиару 555
  8. ​В Югре на корпоративе в честь 23 февраля произошло убийство 551
  9. «Напишите на куче снега слово «Навальный», и коммунальщики ее тут же уберут» // ВИДЕОФАКТ 541
  10. ​Плюс 131: новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 21 муниципалитете Югры 366
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19962
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10178
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8581
  4. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 5081
  5. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 4629
  6. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 4325
  7. ​Школьники Нижневартовска сыграли в разгон митинга на уроке 4212
  8. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 3911
  9. ​Активисты обеспокоены «разливом нефти» у озера в Нижневартовском районе 3760
  10. ​В Нижневартовске начинают строить новую дорогу 3507
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19962
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13732
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13165
  4. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10966
  5. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10887
  6. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 10827
  7. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10178
  8. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10112
  9. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 8899
  10. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 8739

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика